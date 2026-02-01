Lucca torna a sorridere in casa battendo Genova con un netto 82-64. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, mettendo fine a un periodo senza vittorie casalinghe. Fin dal primo quarto, i lucchesi hanno preso il controllo del gioco, dominando gli avversari e conquistando una vittoria importante per il campionato.

Il Basketball Club Lucca ha spezzato il digiuno di vittorie in casa con una prestazione di carattere e determinazione contro l’Elah Genova, chiudendo con un netto 82-64 dopo aver dominato fin dal primo quarto. La partita, disputata al PalaTiziano davanti al pubblico del suo rientro in campo, ha rappresentato una vera e propria rivincita: la sconfitta dell’andata, persa per 10 punti, è stata cancellata con una prestazione di assoluta padronanza. Il match è iniziato con un’esplosione di energia dei biancorossi, che hanno costruito un vantaggio inarrestabile fin dai primi minuti. Il primo quarto si è chiuso con un 33-6, un distacco storico che ha reso il resto della gara una questione di tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca riscatta l’andata: vittoria combattuta in casa contro Genova, piena di carattere e determinazione.

