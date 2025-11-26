Sciopero 28 novembre Genova si prepara alla piazza | da Greta a Varoufakis cortei di terra e mare

Temi e appuntamenti della giornata di venerdì prossimo, che riporterà la questione palestinese nelle piazze dopo le grandi manifestazioni dei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sciopero 28 novembre, Genova si prepara alla piazza: da Greta a Varoufakis, cortei di terra e mare

28 NOVEMBRE SCIOPERO GENERALE ORE 10:00 PIAZZA MATTEOTTI E IL 29 TUTTE E TUTTI A ROMA! NO ALLA MANOVRA DI GUERRA! PIÙ SOLDI PER I SERVIZI SOCIALI! Venerdì 28 Novembre scendiamo in piazza per lo sciopero generale indetto da - facebook.com Vai su Facebook

SCIOPERO Dalle ore 21:00 del 27 Novembre alle ore 21:00 del 28 Novembre Alcuni sindacati hanno indetto uno sciopero Nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza di Trenord. Da Vai su X

Sciopero bus e mezzi venerdì 28 novembre 2025 a Genova. Orari, fasce garantite e modalità - Per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano Genova, il personale viaggiante sciopera per l'intera giornata, con il servizio garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17. Come scrive mentelocale.it

Sciopero del 28 novembre, a rischio treni e autobus: ecco le fasce garantite - I sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà trasporti, scuola, sanità e altri servizi ... Segnala primocanale.it

Sciopero del 28 novembre, Usb presenta la giornata di mobilitazione: "Genova avrà gli occhi del mondo" - Oltre a Greta Thunberg, Francesca Albanese e Thiago Avila, presenti decine di personalità,da Chris Hedges all'ex ministro greco Yanis Varoufakis ... Come scrive genovatoday.it