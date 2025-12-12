' Il racconto di Ferrara' Sergio Gnudi presenta la sua ultima fatica letteraria sulla storia della città
Giovedì 18 dicembre, nella sala Nemesio Orsatti a Pontelagoscuro, si terrà l’anteprima del nuovo libro di Sergio Gnudi,
L’appuntamento prenatalizio della rassegna 'Righe di Periferia' è un’anteprima assoluta. Giovedì 18 alle 18, nella sala Nemesio Orsatti a Pontelagoscuro è in programma la presentazione del nuovo libro di Sergio Gnudi dal titolo 'Il racconto di Ferrara'.Con questo volume l’autore porta a termine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Grazie per averci seguito in così tanti Se avete perso la puntata dedicata a Ferrara o se volete rivedere il nostro racconto ci vediamo su RaiPlay W noi W la famiglia di Linea Verde - Italia - facebook.com Vai su Facebook
’La Ferrara degli Estensi’. Il nuovo libro di Gnudi oggi in sala Orsatti - Questo pomeriggio ’Righe di periferia’ proporrà uno dei suoi ultimi due libri della prima parte di questa terza edizione. Segnala ilrestodelcarlino.it
Gnudi domani a Ponte con ’Il fondo del maiale’ - 30 nella sala Nemesio Orsatti di via Risorgimento a Pontelagoscuro, la quinta edizione di ‘Righe di periferia’. Secondo ilrestodelcarlino.it
Margherita e Federico