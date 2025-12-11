Shakira ha voluto al suo fianco i figli Milan 12 anni e Sasha 10 durante la tappa di Buenos Aires del suo tour mondiale | un momento emozionante

Durante la tappa di Buenos Aires del suo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha condiviso un momento speciale con i suoi figli Milan e Sasha, emozionandosi davanti al pubblico. La cantante ha voluto averli al suo fianco, rendendo il concerto un'esperienza ancora più significativa e intima.

Shakira cuore di mamma: la cantante ha voluto al suo fianco i due figli Milan, 12 anni, e Sasha, 10, durante la tappa di Buenos Aires del suo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, e nel corso dell’esibizione si è commossa davanti al pubblico emozionato per un momento che ha definito «magico e indimenticabile». Shakira e i due figli sul palco di Buenos Aires per Acróstico. I ragazzi si sono esibiti insieme a lei cantando dal vivo Acróstico, un brano che ha un forte valore emotivo per la cantante colombiana e che rappresenta anche un messaggio di amore verso i suoi figli. Un’esibizione accolta da un commosso silenzio all’interno dello stadio, seguito da un lungo applauso del pubblico. 🔗 Leggi su Amica.it