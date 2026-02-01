Lookman Atltetico Madrid è fatta per l’addio all’Atalanta! Le cifre finali | novità sulle visite mediche
L’Atalanta e l’Atletico Madrid hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Lookman. Il giocatore ha già effettuato le visite mediche e si aspetta solo l’annuncio ufficiale. L’attaccante inglese lascia Bergamo dopo aver dato il suo contributo alla squadra, pronto a iniziare una nuova avventura in Spagna.
Calciomercato Serie A: duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus, novità importanti Calciomercato Juve, dopo Boga? Ultime su Kolo Muani, lo scambio Holm-Joao Mario, preso un 2006 dal Manchester City! Calciomercato Milan: perché non è ancora arrivato Mateta. Intanto quel gesto del francese non è passato inosservato.Cosa sta accadendo Rinnovo Yildiz Juventus: ormai non ci sono più dubbi sul futuro del numero 10. La ricostruzione delle ultime ore di trattativa! Calciomercato Serie A: duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus, novità importanti Nuovo allenatore Pisa: si fa sempre più forte questo nome per sostituire l’esonerato Gilardino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Lookman Atalanta
Lookman Atletico Madrid, affare quasi fatto: le cifre e i dettagli, quanto incassa l’Atalanta dalla cessione dell’attaccante
L’Atalanta sta per incassare una cifra importante dalla cessione di Lookman all’Atletico Madrid.
Mercato Inter, ecco tutti i dettagli dell’affare Jakirovic: le cifre e quando farà le visite mediche
Il mercato dell’Inter si arricchisce con l’acquisto di Jakirovic.
Ultime notizie su Lookman Atalanta
Argomenti discussi: Atalanta, Lookman conteso tra Fenerbahçe e Atletico: ore decisive; Atalanta, Lookman vicinissimo all'Atletico Madrid; Lookman all’Atletico Madrid, è quasi fatta: i dettagli; Lookman salterà Como-Atalanta: trattativa con corso con l’Atletico Madrid.
Lookman – Atletico Madrid: ‘here we go’ di Romano, finalmente fumata bianca!Sta per chiudersi la vicenda di calciomercato più imprevedibile di recente memoria: Lookman andrà all’Atletico Madrid ... generationsport.it
Atalanta, 40 milioni. Corriere della Sera (ed. Bergamo): Lookman a un passo dall'AtleticoAdemola Lookman è pronto a lasciare Bergamo. Arrivato nel 2022, quasi giunti al tramonto del calciomercato invernale sarebbe giunto il momento. tuttomercatoweb.com
#Atalanta-#AtleticoMadrid: c'è l'accordo per #Lookman - facebook.com facebook
Atalanta ve Atletico Madrid, Ademola Lookman transferi için son detaylari görüsüyor. [Di Marzio] x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.