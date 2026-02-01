Lookman Atltetico Madrid è fatta per l’addio all’Atalanta! Le cifre finali | novità sulle visite mediche

L’Atalanta e l’Atletico Madrid hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Lookman. Il giocatore ha già effettuato le visite mediche e si aspetta solo l’annuncio ufficiale. L’attaccante inglese lascia Bergamo dopo aver dato il suo contributo alla squadra, pronto a iniziare una nuova avventura in Spagna.

