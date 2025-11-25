Al Verdi l' omaggio a Piazzolla con la violinista Anna Tifu

Nuovo appuntamento in esclusiva a Pordenone per il cartellone musicale del Teatro Verdi, che giovedì 27 novembre (ore 20.30), prosegue con la sua programmazione originale e trasversale, tra grandi interpreti e nuove voci.Ancora sul palco la grande musica che quest’anno accanto alla più alta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

