I Red Devils tornano a sorridere in Premier League. Dopo aver rischiato di perdere due punti contro il Fulham, il Manchester United vince 3-2 all’ultimo secondo grazie a Sesko, entrato dalla panchina. La squadra di Erik ten Hag si piazza al quarto posto in classifica, nonostante una difesa che ancora fa tremare. La partita è stata emozionante e combattuta fino all’ultimo minuto.

Il Manchester United vince 3-2 contro il Fulham e si piazza al quarto posto, a 41 punti. I Red Devils si erano fatti rimontare da 2-0 a 2-2, ma al 94esimo Sesko, entrato dalla panchina, ha dato loro la vittoria. Terza vittoria consecutiva in Premier per gli uomini di Michael Carrick. Il Guardian scrive: Un calcio divertente. Così ora il Manchester United è quarto, cinque punti dietro l’Aston Villa. Chi l’avrebbe mai detto? The Athletic analizza il match: Terza vittoria consecutiva, sofferta, da quando è andato via Ruben Amorim. Il subentrato Sesko decide il match e manda l’Old Trafford in estasi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo United è quarto in Premier, chi l’avrebbe mai detto? La difesa traballa, ma l’attacco compensa

