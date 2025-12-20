La star di Love Actually è in bancarotta chi lo avrebbe mai detto?

🔊 Ascolta la notizia

Martine McCutcheon, eroina di una delle rom-com natalizie più amate di tutti i tempi, sta affrontando un periodo difficile, tra divorzio, vendita della casa e conti in rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la star di love actually 232 in bancarotta chi lo avrebbe mai detto

© Vanityfair.it - La star di Love Actually è in bancarotta (chi lo avrebbe mai detto?)

