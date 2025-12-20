La star di Love Actually è in bancarotta chi lo avrebbe mai detto?
Martine McCutcheon, eroina di una delle rom-com natalizie più amate di tutti i tempi, sta affrontando un periodo difficile, tra divorzio, vendita della casa e conti in rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Chi lo avrebbe mai detto: bucce di avocado e bicarbonato sono l’ecomix perfetto per la casa e la bellezza
Leggi anche: Chi l’avrebbe mai detto? Ora la borsa patchwork va di moda e fa a pezzi la monotonia
Love Actually, il cult di Natale 20 anni dopo: perché oggi fa storcere il naso - Per anni Love Actually è stato il film natalizio romantico per eccellenza, oggi però alcune sue scene le guardiamo con occhi diversi: cosa è successo? cineblog.it
Love Actually, Keira Knightley confessa: "Ho visto il film soltanto una volta" - La star di Pirati dei Caraibi all'attivo ha soltanto una visione della famosa rom- msn.com
E' la star di Stranger Things Finn Wolfhard il regista per il video in stop animation di "Give Me Love (Give Me Peace)" di George Harrison - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.