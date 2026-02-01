LIVE Firenze-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | squadre in campo!

Questa sera le squadre di volley femminile si sfidano sul campo del PalaBigmat. La partita, valida per il campionato 2026, è stata appena avviata e le atlete sono già scese in campo. La tensione è alta, con Egonu e le sue compagne che cercano di chiudere subito la pratica dei playoff per concentrarsi sulla prossima avventura europea. La diretta continua, seguiteci per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE Iniziata la sfida del PalaBigmat 16:55 Squadre al centro! 16:50 Ecco gli ufficiali per questa sfida: ARBITRO 1:Goitre Mauro ARBITRO 2: Pernpruner Marco VIDEOCHECK: Palmieri Fabio 16:45 Egonu e compagne vogliono archiviare la pratica play off al più presto per poi concentrarsi sulla campagna europea. Oggi però di fronte c'è un team che necessita di punti per la salvezza. 16:40 Ancora 20? e comincerà la 22^ giornata di A1 per Firenze e Milano. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Serie A1 italiana femminile di pallavolo che vede di fronte l'Azzurra volley Firenze e la Numia Vero Volley Milano in un confronto della 22^ giornata di campionato che si preannuncia acceso.

