LIVE Ciclocross Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA | via alla gara

Questa mattina i campionati mondiali di ciclocross under 23 donne sono partiti ufficialmente. La gara è stata trasmessa in diretta, e i primi atleti hanno già affrontato il percorso. Gli appassionati seguono con attenzione ogni passaggio, mentre le atlete si danno battaglia su un tracciato che si preannuncia impegnativo. La competizione prosegue senza sosta, con i team pronti a spingere al massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI ELITE MASCHILI DI CICLOCROSS DALLE 15.10 13:12 Leonie Bentveld prende subito la testa della corsa. Bene anche Elisa Ferri. 13:11 Sono trentadue le atlete in gara. 13:10 Inizia la gara. 13:09 L’Italia, in apertura di giornata, ha conquistato la seconda medaglia con l’argento di Filippo Grigolini nella categoria Juniores maschile. 13:08 L’Italia affida le sue speranze ad Elisa Ferri, unica azzurra in gara. 13:06 Le favorite per il successo finale sembrano essere la francese Célia Gery e l’olandese Leonie Bentveld. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: via alla gara Approfondimenti su Ciclocross Mondiali LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale Stamattina gli appassionati di ciclocross seguono con attenzione la gara dei Mondiali Under 23 donne 2026. LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: il via alle 13:10 Questa mattina alle 13:10 è partito il Mondiale U23 donne di ciclocross. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ciclocross Mondiali Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per Viezzi; LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel farebbe la storia in caso di ottavo titolo; Quando i Mondiali di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara. LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per ViezziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Brand ritorna sul tetto del Mondo, ritirata CasasolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: Viezzi alla caccia di una medaglia! - x.com Sci di fondo – I convocati della Francia per i Mondiali juniores e U23 di Lillehammer - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.