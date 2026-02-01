Questa sera si svolge a New York il Millrose Games 2026, un evento che attira atleti da tutto il mondo. La manifestazione fa parte del World Athletics Indoor Tour e promette spettacolo nel mezzofondo. La diretta di OA Sport tiene aggiornati gli appassionati su tutte le gare e le emozioni che arrivano dalla Grande Mela.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2026, meeting internazionale in programma a New York (USA), secondo appuntamento Gold del World Athletics Indoor Tour 2026. Dopo l'esordio spettacolare e ricco di primati a Boston, il World Indoor Tour fa tappa a New York per uno degli appuntamenti più iconici dell'intera stagione indoor: i Millrose Games, in programma domenica 1 febbraio. La seconda tappa del circuito Gold si annuncia come un nuovo banco di prova di altissimo livello, capace di rinnovare grandi rivalità e, potenzialmente, di riscrivere ancora una volta i libri dei record.

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondo

Segui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026 di atletica leggera.

Benvenuti alla diretta del New Balance Indoor Grand Prix 2026 di Boston, primo evento Gold del World Indoor Tour.

