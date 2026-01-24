LIVE Atletica World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA | Lyles e Bromell sui 300! Ihemeje al via nel triplo

Benvenuti alla diretta del New Balance Indoor Grand Prix 2026 di Boston, primo evento Gold del World Indoor Tour. Seguiremo le competizioni di atletica indoor, con protagonisti come Lyles e Bromell sui 300 metri e Ihemeje nel salto triplo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale su risultati e momenti salienti di questa importante manifestazione internazionale.

CL ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del New Balance Indoor Grand Prix 2026, meeting internazionale in programma a Boston (USA), primo appuntamento Gold del World Athletics Indoor Tour 2026. Un avvio di stagione tutt’altro che in sordina, impreziosito da un cast di campioni olimpici e mondiali che garantisce subito spettacolo e contenuti tecnici di altissimo livello. Per molti atleti, il meeting statunitense rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali Indoor di Torun, in programma tra due mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Lyles e Bromell sui 300! Ihemeje al via nel triplo Noah Lyles punta al primato mondiale nei 300 al debutto stagionale. Tanti big di scena a BostonSabato 24 gennaio a Boston si svolge il New Balance Indoor Grand Prix 2026, prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour di atletica. LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Berardo firma il record italiano U18 sui 200Segui in tempo reale il Memorial Giovannini 2026, un evento di atletica che mette in luce i giovani talenti italiani. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Atletica oggi, World Indoor Tour Boston 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara; Memorial Giovannini per un pomeriggio show; Doualla debutta nei 60 metri del World Indoor Tour a Parigi; LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Berardo firma il record italiano U18 sui 200. LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Lyles e Bromell sui 300! Ihemeje al via nel triploCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del New Balance Indoor Grand Prix 2026, meeting ... oasport.it Atletica oggi, World Indoor Tour Boston 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto a Boston per il New Balance Indoor Grand Prix 2026, in programma oggi e valevole come prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it Domani ad Ancona al prestigioso “Memorial Alessio Giovannini”, meeting internazionale World Athletics Indoor Tour Challenger di atletica leggera, ci sarà anche il nostro Davide Attene. L’evento in ricordo del giornalista marchigiano scomparso sette anni fa s - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.