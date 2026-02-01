Dopo una lunga battaglia legale, Vodafone dovrà risarcire un privato che aveva subito problemi con la linea telefonica e Internet mai attivate. La vittoria arriva dopo che l’avvocato Davide D’Andrea ha portato a casa un’indennizzo, contro la difesa dell’azienda rappresentata dall’avvocato Alessandro Limatola. La vicenda si è risolta con una vittoria parziale per il cliente.

Vittoria parziale nella battaglia legale tra un privato, difeso dall'avvocato Davide D'Andrea, e la compagnia telefonica Vodafone, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Limatola, con indennizzo di quest'ultima in favore del primo. La questione è legata alla mancata attivazione della linea telefonica e della fibra per la connessione Internet. Dopo aver accettato l'offerta dal costo complessivo di 25 euro e aver ricevuto a domicilio il modem wi-fi Vodafone Station Revolution, l'uomo ha da subito notato che, alla disattivazione della linea Telecom, la Vodafone non aveva mai provveduto ad attivare nè la linea telefonica nè la rete Internet, nonostante numerosi solleciti.

© Anteprima24.it - Linea telefonica e Internet mai attivate: Vodafone costretta a risarcire

Il 26 gennaio alcuni utenti Vodafone stanno riscontrando problemi di connessione con internet mobile e rete telefonica.

Sono state inaugurate due nuove aree di lavoro in aeroporto, dotate di venti postazioni, tra cui due accessibili per persone con disabilità motorie.

