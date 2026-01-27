Inaugurate due work area in aeroporto attivate 20 postazioni con linea internet potenziata

Sono state inaugurate due nuove aree di lavoro in aeroporto, dotate di venti postazioni, tra cui due accessibili per persone con disabilità motorie. Queste aree offrono spazi confortevoli e servizi aggiornati per favorire la produttività e il comfort dei viaggiatori che devono lavorare durante il loro transito. La linea internet potenziata garantisce connessioni affidabili, migliorando l’esperienza complessiva di chi utilizza queste nuove strutture.

Due work area nuove di zecca con venti postazioni da lavoro, due delle quali attrezzate per le persone con disabilità motorie. L’aeroporto Falcone Borsellino continua il suo percorso di ammodernamento e crescita come infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

