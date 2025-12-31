Schlein chiude l' anno col botto Bartolo molla il Pd | Cosa è diventato

Pietro Bartolo, noto medico e figura impegnata nel tema dell’immigrazione, ha annunciato oggi 31 dicembre il suo addio al Partito Democratico. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione politica e segna un cambiamento importante nel suo percorso pubblico. Bartolo ha evidenziato alcune criticità riguardo alla direzione presa dal partito, aprendo un nuovo capitolo nella sua attività politica e sociale.

Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa diventato simbolo dell'accoglienza ai migranti ed ex europarlamentare, ha annunciato oggi 31 dicembre l'addio al Partito Democratico. Iscritto ai dem solo dal marzo 2023, Bartolo aveva già rassegnato le dimissioni dalla segreteria regionale siciliana per contrasti interni. "Una decisione maturata con grande rammarico ma inevitabile di fronte a un partito litigioso, diviso e segnato da un atteggiamento dell'establishment regionale poco rispettoso", ha spiegato in una nota. Bartolo accusa la leadership attuale di aver abbandonato i valori fondanti del Pd, perdendo contatto con le comunità locali e i bisogni concreti delle persone.

