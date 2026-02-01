Stefano Esposito, ex dem del Partito Democratico, torna a puntare il dito contro la sinistra. Dopo aver condiviso il video dell’aggressione a un agente durante una manifestazione, si è scagliato contro chi, a suo avviso, copre o minimizza la violenza dei gruppi vicini ai centri sociali. Esposito chiede chiarezza e distanza da chi tollera comportamenti violenti.

Dopo essere stato uno dei primi a condividere e diffondere tramite i propri profili social il video dell'aggressione a martellate dell'agente Alessandro Calista avvenuta nel corso della manifestazione per il centro sociale Askatasuna, l'ex dem Stefano Esposito ha attaccato quella parte della sinistra che pare non prendere le dovute distanze dall'ala violenta dei gruppi che gravitano attorno ai centri sociali. "Per poco non c’è scappato il morto, è inaccettabile che ci sia qualcuno a sinistra che continua a dare copertura politica a questi delinquenti", dichiara senza troppi giri di parole Esposito durante una breve intervista concessa a Il Corriere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ex dem Stefano Esposito: "Inaccettabile copertura politica della sinistra"

Approfondimenti su Askatasuna Manifestazione

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Askatasuna Manifestazione

Argomenti discussi: Il mio Pd oggi è una caserma ma molti voteranno Sì, altro che Bettini e Barbero...; Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendo; Minerva capogruppo del Pd in Consiglio regionale: Saremo la spalla del presidente Decaro - FoggiaToday; Stefano Foresi: una riunione tra i capigruppo deciderà cosa la città dedicherà alla sua memoria.

Non sarà più pm il magistrato che intercettò illegittimamente il senatore dem Stefano EspositoNon sarà più pubblico ministero Gianfranco Colace, il pm dell’inchiesta nei confronti dell’ex senatore dem Stefano Esposito, accusato di aver intercettato Esposito illegittimamente per circa 500 volte ... huffingtonpost.it

Stefano De Martino torna single e trascorre 48 ore di fuoco con l'ex: l'ultimo gossipNuove indiscrezioni sulla vita privata di Stefano De Martino, che avrebbe trascorso un weekend di fuoco con una sua ex. Stefano De Martino è tornato single ma sembra che abbia già ritrovato una sua ex ... comingsoon.it

Parla Stefano Esposito, ex parlamentare dem: «Questa riforma risponde alle migliaia di innocenti arrestati, indagati e tenuti per anni sotto processo» - facebook.com facebook

Dopo gli incresciosi fatti di #Torino al corteo pro- #Askatasuna, si alza la voce dell'ex senatore #Pd, #Esposito: "C'è chi sta con questa teppaglia. #Avs incompatibile con la cultura di governo" x.com