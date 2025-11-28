Atreju Meloni sì a Schlein ma con Conte | Non scelgo il leader della sinistra La dem | Porta Salvini

Ilmessaggero.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non lascia, raddoppia. Giorgia Meloni raccoglie il guanto di sfida lanciato da Elly Schlein, che aveva sì accettato l?invito ad Atreju, la tradizionale kermesse di Fdi all?ombra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

atreju meloni s236 a schlein ma con conte non scelgo il leader della sinistra la dem porta salvini

© Ilmessaggero.it - Atreju, Meloni sì a Schlein ma con Conte: «Non scelgo il leader della sinistra». La dem: «Porta Salvini»

Contenuti che potrebbero interessarti

atreju meloni s236 schleinAtreju, Meloni sì a Schlein ma con Conte: «Non scelgo il leader della sinistra» - Giorgia Meloni raccoglie il guanto di sfida lanciato da Elly Schlein, che aveva sì accettato l’invito ad Atreju, la tradizionale kermesse di Fdi ... Da ilmessaggero.it

atreju meloni s236 schleinNiente sfida a due ad Atreju. Meloni: “Sì, ma con Conte”. Schlein: “La premier scappa” - La presidente del Consiglio: “Non scelgo io chi guida l’opposizione”. Scrive repubblica.it

atreju meloni s236 schleinAtreju, Meloni “Disponibile a confronto unico con Schlein e Conte” - ROMA (ITALPRESS) – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atreju Meloni S236 Schlein