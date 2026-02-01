L’epidemia di aviaria costringe all’abbattimento di un milione di polli | chi pagherà il costo sociale e economico?

L’azienda di Verona ha abbattuto un milione di polli in un solo giorno. È il quarto anno consecutivo che la stessa struttura deve intervenire a causa dei focolai di influenza aviaria. La decisione è stata presa per cercare di fermare la diffusione del virus, ma il peso economico e sociale ricade ancora una volta sui coltivatori e sulla comunità locale. La questione ora è chi chi pagherà i costi di questa emergenza.

Un milione di galline abbattute in un'unica operazione, in un allevamento della provincia di Verona, segnando il quarto anno consecutivo di focolai di influenza aviaria per la stessa struttura. L'epidemia, che ha colpito un impianto gestito dalla Monaldi – azienda legata al colosso Eurovo – ha portato al blocco totale della produzione e all'eliminazione di tutti gli animali presenti, secondo la procedura nota come "stamping out". Le immagini dell'operazione, diffuse in un'inchiesta di Food for Profit in onda su Report, mostrano l'uso di gas per sopprimere gli animali all'interno delle strutture, seguito dal trasporto delle carcasse su carrelli e il riempimento di container destinati allo smaltimento.

