Lentezze amministrative bloccano il costruire | permessi edili che richiedono oltre sei mesi per essere rilasciati

In Italia, chi vuole costruire un capannone industriale aspetta più di sei mesi prima di ottenere il permesso edilizio. I tempi medi sono di 198 giorni, un iter lungo e spesso complicato. Questa lentezza blocca molti progetti e rende difficile programmare nuove opere. Le pratiche amministrative rallentano l’intero settore edilizio e creano ritardi concreti sui cantieri.

In Italia, per ottenere un permesso edilizio necessario alla costruzione di un capannone industriale, servono in media 198 giorni, pari a oltre sei mesi e mezzo. Il dato, rilevato da un’analisi dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, evidenzia un ritardo strutturale che colpisce soprattutto le imprese che operano in contesti urbani ad alta domanda di spazi produttivi. A Milano e Napoli il tempo sale a 220 giorni, a Torino a 210, a Palermo a 205. La differenza con i paesi europei è impressionante: nel Regno Unito il processo richiede 110 giorni, in Irlanda 88, in Svezia 40, a Malta soltanto 30. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lentezze amministrative bloccano il costruire: permessi edili che richiedono oltre sei mesi per essere rilasciati Approfondimenti su Permessi Edilizi Edilizia privata, Principato: "Dal 2020 oltre 10 milioni tra sanatorie e permessi di costruire" Dal 2020, il Comune ha rilasciato oltre 10 milioni di euro tra sanatorie e permessi di costruire, segnando un percorso di regolarizzazione e sviluppo nel settore dell’edilizia privata. Torna l'incubo trivelle: rilasciati nuovi permessi di ricerca per estrarre gas e petrolio nel Foggiano La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. UNA PROPOSTA ECOLOGISTA ANCHE PER IMOLA In vista delle elezioni amministrative di Imola, è opportuno fare chiarezza sul rapporto di Europa Verde con l’attuale governo della città. Noi Verdi non siamo presenti in Consiglio comunale, dunque stupisc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.