Revisione del Pgt con tre capisaldi | suolo riqualificazioni e stop logistiche

La revisione del Piano di Governo del Territorio (Pgt) si concentra su tre aspetti fondamentali: la gestione del suolo, le riqualificazioni urbane e il contenimento delle attività logistiche. Questa modifica non si limita a un aggiornamento tecnico, ma mira a delineare una visione di città più sostenibile e ben pianificata, offrendo un nuovo orizzonte di sviluppo urbano per il futuro.

Non sarà solo un aggiornamento tecnico, ma una vera e propria visione di città nuova quella che la Giunta Comunale intende garantire con l’avvio del procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio (Pgt), deliberato alcuni giorni fa. A distanza di dieci anni dall’ultimo strumento urbanistico varato, Casalpusterlengo si prepara a cambiare volto, spinta da una necessità di gestire le opportunità lasciate dalla nuova tangenziale alla via Emilia che dovrebbe essere pronta per l’autunno del prossimo anno. Nessun consumo di suolo, rigenerazione urbana e stop alle logistiche: saranno queste le tre parole d’ordine contenute nel nuovo documento in coerenza con le direttive di Regione Lombardia che appunto impone meno “cemento“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

