Questa settimana si sono registrate sviste nei processi che hanno portato a perdite di 27 milioni di euro per lo Stato. La relazione della Cassazione rivela che solo uno su cento giudici, tra quelli sotto osservazione, finisce sotto inchiesta o viene rimosso. Nel frattempo, le ingiuste detenzioni continuano a pesare sui bilanci pubblici, anche se in pochi pagano davvero.

Le ingiuste detenzioni causano allo Stato perdite enormi. Eppure la relazione della Cassazione ci dice che solo un magistrato su 100, tra quelli in osservazione, va a casa. Per gli altri assoluzioni o censure. La giustizia disciplinare nei confronti dei magistrati procede a ritmo di lumaca. Le toghe che sbagliano, salvo nel caso di Luca Palamara, vengono giudicate con tempi biblici e spesso non di pari passo con gli avanzamenti di carriera che, invece, procedono senza ostacoli. E così i giudici, prima di subire una condanna, hanno tutto il tempo di vedere crescere (automaticamente, in base all’anzianità) il proprio stipendio e, come succede, di dimettersi dalla magistratura prima dell’arrivo della condanna. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le sviste dei giudici costano 27 milioni ma a pagare sono in quattro all’anno

Approfondimenti su Cassazione giudici

Da 14 anni, i senatori italiani non ricevono adeguato adeguamento all’inflazione, mentre i loro stipendi e dotazioni sono rimasti invariati dal 2011.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cassazione giudici

Argomenti discussi: Fisco, l'autotutela a rovescio: la Cassazione ammette l'accertamento peggiorativo; Errore materiale sentenza: come correggerlo in Cassazione; Errore di fatto: quando il ricorso in Cassazione è out; Ricorso straordinario: i limiti dell’errore di fatto.

SUICIDIO ASSISTITO/ Tutte le sviste dei giudici di Bologna nel blitz per cambiare il sostegno vitaleNon manca di sorprendere, ogni volta di più, con quanto accanimento si cerchi di legittimare il suicidio assistito, anticamera potente di ogni successiva forma di eutanasia! Davanti alla presunta ... ilsussidiario.net

Nella sezione 157 di via Cerulli sono spuntate «35 schede in più», scrivono i giudici. Gli scrutatori si difendono: «È vero, ma non vuol dire che ci sia stato un broglio». E poi: «Questa farsa è stata inventata solo da chi ha perso perché le votazioni erano assolut - facebook.com facebook