I senatori piangono | da 14 anni nessuno ci paga l’inflazione come agli italiani Però costavano 505 milioni l’anno in 315 e oggi costano uguale ma sono 200
Da 14 anni, i senatori italiani non ricevono adeguato adeguamento all’inflazione, mentre i loro stipendi e dotazioni sono rimasti invariati dal 2011. Nonostante ciò, si sono aumentati le spese, mantenendo elevati i costi per Palazzo Madama. Una situazione che suscita indignazione tra i cittadini, che vedono i rappresentanti assumersi i privilegi senza compensare l’inflazione, perdendo così potere d’acquisto e rappresentatività.
I senatori italiani si sentono eroi per essersi aumentati stipendio e dotazione per fare funzionare Palazzo Madama, mantenendo tutto invariato dal 2011 e perdendo così tutto quanto è stato eroso dall’inflazione. Lo sfogo, che non considera il fatto che quella inflazione ha negli stessi anni eroso il potere di acquisto di tutti gli italiani, è contenuto nella relazione che accompagna il bilancio di previsione 2025 firmata dal collegio dei questori del Senato: Gaetano Nastri (FdI), Antonio De Poli (Udc-centrodestra) e Marco Meloni (Pd). Il pianto dei questori: non ci hanno mai pagato 145,9 milioni di inflazione. 🔗 Leggi su Open.online
I senatori piangono: da 14 anni nessuno ci paga l’inflazione (come agli italiani). Però costavano 505 milioni l’anno in 315 e oggi costano uguale ma sono 200 - Nella relazione che accompagna il bilancio di previsione 2025 il collegio dei questori cita il presunto eroico sacrificio di avere rinunciato a 145,9 milioni di adeguamento al costo della vita. open.online
