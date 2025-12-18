I senatori piangono | da 14 anni nessuno ci paga l’inflazione come agli italiani Però costavano 505 milioni l’anno in 315 e oggi costano uguale ma sono 200

Da 14 anni, i senatori italiani non ricevono adeguato adeguamento all’inflazione, mentre i loro stipendi e dotazioni sono rimasti invariati dal 2011. Nonostante ciò, si sono aumentati le spese, mantenendo elevati i costi per Palazzo Madama. Una situazione che suscita indignazione tra i cittadini, che vedono i rappresentanti assumersi i privilegi senza compensare l’inflazione, perdendo così potere d’acquisto e rappresentatività.

Vietati Facebook, TikTok, Instagram e WhatsApp fino a 14 anni, ecco la stretta della Lega sui social - La deriva social, con i rischi di cui parla la cronaca di tutti i giorni, dall’istigazione alla violenza ai casi di suicidi in diretta, a fenomeni di dipendenza, ansia e stress, preoccupa la politica. ilsole24ore.com

La Lega vuole vietare WhatsApp e i social ai minori di 14 anni: cosa dice il Disegno di Legge - Un Disegno di Legge firmato dalla senatrice Erika Stefani (Lega) vuole alzare l’età minima di accesso alle piattaforma da 13 a 14 anni. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.