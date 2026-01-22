Il Sole in Acquario | dominato da Urano è libero imprevedibile e allergico ad ogni tentativo di controllo Match con la Bilancia
Dal 19 gennaio al 18 febbraio 2026, il Sole si trova nell'Acquario, un segno d'Aria dominato da Urano. Questo periodo si distingue per un atteggiamento libero e imprevedibile, con una naturale resistenza al controllo. La presenza del Sole in Acquario favorisce l’individualità e l’innovazione, creando un buon match con la Bilancia, segno che apprezza l’equilibrio e la socialità.
Il Sole transita, dal 19 gennaio fino al 18 febbraio 2026, nell'Acquario. Il segno d'Aria, governato da Urano, è caratterizzato da uno spirito ribelle e una profonda indipendenza. Rappresenta il progresso, l’originalità e il bisogno di superare convenzioni. Fortemente mentale, il suo approccio al mondo è visionario e anticonformista, sempre orientato verso il futuro e ciò che può migliorare la collettività. La personalità Inizialmente freddo e distaccato, l'Acquario vive le emozioni in maniera più mentale che emotiva. Dotato di una forte lealtà, la riserva a pochi eletti. Il segno d'Aria non è per tutti, necessita di continui stimoli ed è allergico ad ogni tentativo di controllo. 🔗 Leggi su Leggo.it
