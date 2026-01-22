Dal 19 gennaio al 18 febbraio 2026, il Sole si trova nell'Acquario, un segno d'Aria dominato da Urano. Questo periodo si distingue per un atteggiamento libero e imprevedibile, con una naturale resistenza al controllo. La presenza del Sole in Acquario favorisce l’individualità e l’innovazione, creando un buon match con la Bilancia, segno che apprezza l’equilibrio e la socialità.

Il Sole transita, dal 19 gennaio fino al 18 febbraio 2026, nell'Acquario. Il segno d'Aria, governato da Urano, è caratterizzato da uno spirito ribelle e una profonda indipendenza. Rappresenta il progresso, l’originalità e il bisogno di superare convenzioni. Fortemente mentale, il suo approccio al mondo è visionario e anticonformista, sempre orientato verso il futuro e ciò che può migliorare la collettività. La personalità Inizialmente freddo e distaccato, l'Acquario vive le emozioni in maniera più mentale che emotiva. Dotato di una forte lealtà, la riserva a pochi eletti. Il segno d'Aria non è per tutti, necessita di continui stimoli ed è allergico ad ogni tentativo di controllo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Il Sole in Acquario: dominato da Urano, è libero, imprevedibile e allergico ad ogni tentativo di controllo. Match con la Bilancia

