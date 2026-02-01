Laboratorio di disegno con Fuzzi

Un semplice foglio bianco può mettere paura a molti. È da questa idea che nasce ‘Oltre il foglio bianco’, il laboratorio di disegno di Laura Fuzzi. Insieme all’associazione Regnoli 41, Laura guida i partecipanti a scoprire come affrontare e superare la paura di creare. Il progetto mira a far avvicinare chiunque al disegno, senza pressioni, lasciando spazio all’immaginazione.

Un foglio bianco a volte può fare paura. Da questa consapevolezza nasce ‘Oltre il foglio bianco’, il laboratorio di disegno ideato e condotto da Laura Fuzzi in collaborazione con l’associazione Regnoli 41: un percorso che invita ad avvicinarsi al disegno. Il percorso è pensato per accogliere chi muove i primi passi, ma anche chi ha già familiarità con carta e matita e sente il bisogno di approfondire, sperimentare nuove tecniche o ritrovare fiducia nel proprio segno. Articolato in sei lezioni, il corso accompagna i partecipanti in un cammino graduale che intreccia percezione visiva, manualità e sperimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

