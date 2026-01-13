Torna la Magia delle porte il laboratorio di disegno pensato per i bimbi tra i 24 e i 36 mesi

Da forlitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo riscosso dalle precedenti edizioni, l’Unità Operativa Salute Donna Infanzia – Forlì, settore Pediatria di Comunità, ospita la quarta edizione del progetto “La magia delle porte”, realizzato in collaborazione con il professor Marcello Balzani dell’Università di Ferrara e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Torna "La magia delle porte", il laboratorio per bambini che esplora la creatività

Leggi anche: La magia del Natale a Palermo: un laboratorio gratuito per bimbi con Xinergie e Minimupa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

’La magia delle porte’: domattina il laboratorio creativo per bambini - Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione torna, domattina dalle ore 10. ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.