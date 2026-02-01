La Yuasa Battery non fa l’impresa Anche Monza sbanca il Palasavelli

La Vero Volley Monza mette in chiaro la sua forza e batte senza troppi problemi la Yuasa Battery, che non riesce a trovare il ritmo giusto. La partita si svolge al Palasavelli, dove i biancorossi dominano in ogni set, lasciando poco spazio agli avversari. Alla fine, il risultato è un netto 3-0 per Monza, con punti importanti di Magalini, Tatarov e Pellacani. La squadra di casa si prende i tre punti e rafforza la sua posizione in classifica.

Yuasa Battery 0 Vero Volley Monza 3 YUASA BATTERY: Golzadeh 5, Magalini 10, Cubito, Vecchi (L2), Falaschi 1, Stankovic 2, Pellacani 7, Petkov, Fedrizzi 4, Marchiani, Koprivica, Tatarov 9, Marchisio (L1) All. Ortenzi VERO VOLLEY MONZA: Velichkov, Frascio, Atanasov 14, Rohrs 15, Ciampi, Knipe, Scanferla (L1), Larizza, Beretta 10, Padar 13, Mapelli, Zimmermann 1, Mosca 4, Pisoni (L2) All. Eccheli Arbitri: Zavater - Caretti Parziali: 20-25 (23'), 18-25 (32'), 19-25 (29'9) Vince Monza in casa della Yuasa Battery Grottazzolina con il massimo scarto in una sfida caratterizzata in negativo dall'episodio che ha visto sfortunato protagonista l'opposto di casa Golzadeh in avvio di secondo set.

