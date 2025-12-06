Yuasa Battery Al Palasavelli sfida con i Campioni d’Italia

Passi avanti nel gioco e nella tenuta si sono visti con Perugia ma ora per la Yuasa arriva un altro test probante perché domani alle 17 al PalaSavelli ci sono i Campioni D’Italia di Trento. In quattro giorni dai campioni d’Europa a quelli nazionali, niente male per una squadra che punta alla sua prima vittoria stagionale. Ha cambiato tecnico il club trentino affidandosi all’argentino Mendez. Volti nuovi sono l’opposto francese Faure e lo schiacciatore spagnolo Ramon (entrambi da Cisterna), quest’ultimo titolare per il forfait di Lavia in estate. I punti fermi sono quelli di capitan Sbertoli al palleggio, Laurenzano libero, Flavio e Bela Bartha al centro e soprattutto Alessandro Michieletto, che non ha bisogno di presentazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

