La vita di Pallina si svolge tra le stagioni, un ciclo che si ripete e cambia. Questa volta, il Teatro Ragazzi di Ferrara propone il suo terzo appuntamento dedicato alle famiglie, portando in scena uno spettacolo che parla di ciclicità e di come tutto, alla fine, ritorna sempre a ricominciare. Un modo per grandi e piccoli di riflettere sulla naturale alternanza delle stagioni e sulla vita stessa.

Le stagioni di Pallina, viaggio fiabesco nella ciclicità della vita. E’ il terzo appuntamento per le famiglie Teatro Ragazzi Ferrara. Il mese di febbraio si apre con Le stagioni di Pallina, alla Sala Estense oggi alle 16.30 (il 2 e 3 febbraio alle 9.45 gli spettacoli per le scuole). Uno spettacolo di teatro d’attore e teatro visuale, che racconta, con semplicità e poesia, la storia di una pallina colorata che cambia forma e colore attraversando le stagioni, trasformandosi continuamente. Pallina diventa pesce, fiore, rotolo di fieno, neve e anche quando sembra scomparsa, basta un segno, uno scarabocchio o un gesto per ritrovarla: sciare, rotolare, scivolare, giocare con la neve diventano così azioni che riattivano l’immaginazione e il racconto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vita, i suoi cicli. Sono le stagioni di Pallina

