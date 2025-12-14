La Reggina cala il poker di successi i gol di Edera e Ferraro abbattono il Milazzo
La Reggina prosegue la sua serie positiva con la quarta vittoria consecutiva, battendo il Milazzo 2-0 allo stadio “Granillo”. La squadra amaranto si conferma in forma, grazie ai gol di Edera e Ferraro, consolidando la propria posizione in classifica nel campionato di Serie D girone I.
Quarta vittoria consecutiva della Reggina, che ha battuto per 2 a 0 il Milazzo allo stadio “Granillo” nella 16^ giornata del campionato di serie D (girone I). Gli amaranto approcciano bene il match, cercando subito lo spunto risolutivo. Gol annullato a Fofana per un presunto fallo. Al 17’. Reggiotoday.it
La Reggina cala il poker di successi, i gol di Edera e Ferraro abbattono il Milazzo - La squadra amaranto si è imposta per 2 a 0 allo stadio “Granillo”, andando due volte a segno nel primo tempo. today.it
CULT - and social. . La Lapa Reggina e il viaggio di Vincenzo con Dante nel paradiso e nell'inferno di Calabria raccontati da Marco Mittica a Piazza Orange, per il movimento La Strada (servizio di Antonio Ciro) - facebook.com facebook