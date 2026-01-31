Legge sulla Remigrazione il quorum è già raggiunto | 71mila firme in 24 ore

In meno di 24 ore, la raccolta firme per la legge sulla remigrazione ha superato le 71mila adesioni. La proposta, promossa dall’estrema destra, ha già raggiunto il quorum di 50mila firme e ora si prepara ad arrivare in Parlamento. La mobilitazione è stata rapida e numerosa, dimostrando un forte sostegno tra i cittadini.

Neanche 24 ore e il quorum è già raggiunto. La raccolta firme a sostegno della proposta di legge popolare per la remigrazione promosso dall'estrema destra, avviata nella giornata di venerdì 30 gennaio, ha superato ieri mattina la quota di 50mila adesioni necessaria per approdare in Parlamento.

