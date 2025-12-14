Sei stato la Como Nuoto | il saluto commosso delle Rane Rosa per Stefano Tete Pozzi vale più di mille cronologi

Le Rane Rosa di Como Nuoto hanno espresso un commosso saluto a Stefano “Tete” Pozzi, scomparso recentemente. Con un messaggio semplice e sincero, la squadra ha condiviso la propria gratitudine e il dolore, dimostrando come le parole possano essere più significative di molte cronache, raccontando il valore di una vita e di un legame speciale.

Un messaggio semplice, diretto, pieno di gratitudine. Dopo la notizia della scomparsa di StefanoTetePozzi, le Rane Rosa, storica squadra comasca di pallanuoto, hanno affidato ai social un saluto che ha il tono delle cose vere: quelle che non hanno bisogno di frasi fatte perché parlano di vita. Quicomo.it

