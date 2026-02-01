La pedagogista Musti attacca duramente alcune famiglie dell’alta società, accusandole di alimentare un vuoto nell’educazione dei figli. Secondo lei, molte di queste famiglie evitano il confronto con gli insegnanti, che invece dovrebbero svolgere un ruolo importante nel guidare i giovani. Un atteggiamento che, a suo avviso, favorisce comportamenti violenti tra i ragazzi. La questione diventa ancora più urgente, dice, quando si nota come questa mancanza di dialogo possa portare a episodi di escalation e aggressività.

Movimenti in piazza La procuratrice generale di Torino, Lucia Musti, approfitta dell’inaugurazione dell’anno giudiziario per fornire ai cittadina una lezione di morale e sociologismo Movimenti in piazza La procuratrice generale di Torino, Lucia Musti, approfitta dell’inaugurazione dell’anno giudiziario per fornire ai cittadina una lezione di morale e sociologismo «C’è il vuoto cosmico dell’educazione da parte di alcune famiglie, quelle famiglie che dovrebbero dialogare con gli insegnanti, parimenti chiamati a ruolo educativo, nell’armonia dei modelli di formazione e di crescita. Assistiamo invece a genitori infastiditi dall’intervento dell’autorità giudiziaria, ovvero essi stessi modelli negativi per i propri figli, e ad alcuni insegnanti che sono cattivi maestri». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La pg Musti: «L’upper class con i violenti»

Questa mattina a Torino si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario.

Argomenti discussi: C’è un’area grigia della borghesia colta che giustifica i violenti, il duro attacco della Pg Musti; Area grigia colta e borghese benevola con gli antagonisti; Piemonte e Valle d’Aosta si confermano terre di ‘ndrangheta; Corteo Askatasuna, Torino blindata per la maxi-manifestazione. Il procuratore del Piemonte: città sotto scacco dei facinorosi.

