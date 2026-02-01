La doppietta di Jansen affonda l’ACF Arezzo | a Bologna finisce 2-0

La partita tra Bologna e Arezzo si conclude con una sconfitta netta per i toscani. Jansen segna due volte e permette ai padroni di casa di vincere 2-0. L'Arezzo fatica ad arginare gli attacchi del Bologna e lascia il campo a mani vuote. La squadra toscana resta a zero punti in classifica dopo questa giornata.

Quindicesima giornata di campionato amara per l' ACF Arezzo, sconfitta in trasferta dal Bologna per 2-0. Le amaranto di mister Andrea Benedetti, impegnate sul campo di una delle squadre più organizzate del torneo, provano a dare continuità alla striscia di risultati positivi in questo avvio di 2026, ma vengono punite nella ripresa dalla concretezza delle padrone di casa. Il primo tempo è equilibrato e combattuto. Il Bologna si rende pericoloso già nei primi minuti con Lahteenmaki, che manda alto sopra la traversa, e al 25' con Rognoni, il cui tiro viene bloccato senza difficoltà da Di Nallo. Le rossoblù vanno vicine al vantaggio anche su sviluppo di calcio d'angolo, ma la difesa aretina riesce a salvarsi.

