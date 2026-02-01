Durante la sua diretta Facebook di venerdì, Vincenzo De Luca ha parlato di due temi caldi: il salario minimo e Bagnoli. L’ex governatore della Campania ha spiegato che il disegno di legge sul salario minimo potrebbe cambiare il modo di lavorare nella regione, mentre su Bagnoli ha condiviso alcune riflessioni sul futuro di quell’area, senza tanti giri di parole.

Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Durante la consueta diretta Facebook, l’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha affrontato due temi cruciali per il futuro socio-economico della regione: il disegno di legge sul salario minimo e le problematiche legate al sito di Bagnoli. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - La diretta Social del venerdì di Vincenzo De Luca: Salario minimo e riflessioni su bagnoli

Approfondimenti su Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è rivolto a Fico chiedendo un confronto sulla questione del salario minimo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vincenzo De Luca

Argomenti discussi: La Festa della Canzonetta debutta in diretta streaming; De Luca in diretta social, nessun riferimento a Salerno: Sanità? Campania fra le poche regioni con bilancio in attivo; Coppa del Mondo, partita la seconda manche dello slalom di Schladming. Atle Lie McGrath in testa nella prima Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/sci-alpino-coppa-mondo-schladming-austria-slalom-gigante-speciale-dire; Madonna del Soccorso. Processione in diretta in Tv e online su Rmk e Risoluto - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità.

Te Deum e Messe in diretta tv e social del 31 dicembre e 1° gennaioI Vespri, le Messe di fine anno, il Te Deum, e poi la solennità di Maria Santissima Madre di Dio: ci congediamo da un anno imprevedibilmente sofferto e accogliamo il nuovo colmi di attesa e di ... avvenire.it

Sindaci del Messinese travolti da onda mentre fanno diretta socialDe Luca e Lo Giudice: Non fate quello che abbiamo fatto noi ... msn.com

A Pozzallo, provincia di Ragusa, la Guardia di Finanza fa irruzione mentre è in corso una diretta social per la vendita di merce contraffatta - facebook.com facebook

Vendita capi contraffatti in diretta social, Gdf fa irruzione e sequestra. A Pozzallo, Finanza denuncia due sorelle e il titolare di un magazzino #ANSA x.com