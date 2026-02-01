La certificazione DigCompEdu sarà obbligatoria per restare in GPS? Pillole di Question Time

Durante il question time di ieri su OrizzonteScuola TV, si è parlato di un possibile obbligo per gli insegnanti di ottenere la certificazione DigCompEdu per restare nelle GPS. L’argomento ha acceso molte discussioni tra docenti e aspiranti, che ora si chiedono se questa certificazione diventerà un requisito imprescindibile. Chiara Cozzetto dell’Anief ha spiegato che ancora non ci sono decisioni ufficiali, ma il tema rimane molto caldo.

Alla domanda se tale certificazione diventerà obbligatoria per i docenti, Chiara Cozzetto ha risposto in modo netto: “No. Non esiste alcuna previsione normativa o ministeriale che imponga ai docenti l’obbligo di conseguire una certificazione informatica per l’inserimento o la permanenza in GPS.” Ha precisato che “l’obbligo relativo al personale ATA deriva da un contratto specifico, che non riguarda i docenti.” 2:32 – Quali sono tutte le novità emerse dall’incontro ministeriale su algoritmo, titoli e periodo di aggiornamento delle GPS? 11:07 – Il servizio civile nazionale potrà essere inserito come titolo di riserva nelle GPS al pari di quello universale? 11:49 – Come funziona lo scioglimento della riserva per chi ha un contratto fino al 30 giugno? 12:47 – Le certificazioni informatiche già dichiarate in seconda fascia saranno valide anche in prima fascia o dovranno essere reinserite? 13:51 – Se non si inserisce il completamento nella domanda GPS, è possibile completare tramite graduatorie d’istituto? 14:21 – Chi ha la legge 104 art.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su DigCompEdu QuestionTime Graduatorie GPS 2026, certificazione linguistica vale se ottenuta quando l’ente era accreditato. Pillole di Question Time Durante il Question Time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è discusso dell’importanza della certificazione linguistica valida per le GPS 2026, sottolineando che essa vale se ottenuta quando l’ente era già accreditato. Diploma ITP sarà ancora valido per seconda fascia GPS. No laurea breve, sì ITS Academy. Pillole di Question Time Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su DigCompEdu QuestionTime Argomenti discussi: Docenti con supplenze brevi, come si valuta il servizio nelle GPS 2026. Scarica la BOZZA; Supplenze docenti, come cambia il completamento orario dal 2026/27.Pillole di Question Time; Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITI. Docenti e competenze digitali, AICA DigCompEdu presentata al SenatoRoma, 28 gen. (askanews) - Si è svolto oggi, presso la Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, l'incontro ... notizie.tiscali.it Nel question time del 27 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, si è affrontato il tema dei percorsi abilitanti per i docenti. In particolare, si è parlato della s… x.com Il 2 febbraio a Siracusa è prevista la seduta di question time del consiglio comunale con 14 interrogazioni su raccolta rifiuti Tekra-Ris.Am., mercato del contadino, Tari 2025, servizi sociali, manutenzione e percorsi culturali #ConsiglioComunaleSiracusa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.