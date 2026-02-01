Konate emozionato perde le parole dopo il gol

La notte di Konate al Liverpool rimarrà negli occhi di tutti. Il difensore ha segnato un gol che ha fatto esplodere di gioia lo stadio, lasciando senza parole anche lui. Dopo la rete, Konate si è mostrato emozionato, senza riuscire a trovare le parole. I social sono pieni di commenti positivi e di entusiasmo per questa serata speciale. Per ora, non ci sono polemiche o polemiche, solo tanta festa per il Liverpool.

2026-02-01 00:58:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: È stata una notte memorabile per il difensore del Liverpool. Ibrahima Konate è rimasto senza parole dopo aver segnato al suo ritorno al Liverpool dopo la morte di suo padre mentre i Reds rimontavano e battevano il Newcastle United 4-1. Il Liverpool è risalito al quinto posto nella classifica della Premier League con una vittoria alla fine comoda, anche se è stato il secondo migliore per gran parte del primo tempo ed è rimasto in svantaggio quando Anthony Gordon ha portato il Newcastle in vantaggio al 36?.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Konate Liverpool Tutti zitti dopo le parole di Borgonzoni: il cinema italiano ammutolito perde fondi (e box office) Ferguson decisivo all’Olimpico: gol, assist e segnali dopo le parole di Gasp Ferguson si conferma protagonista all’Olimpico, contribuendo con un gol e un assist nella vittoria della Roma contro il Genoa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ci sono dei Momenti che vanno oltre ogni cosa. Il Liverpool ha appena vinto una importante partita contro il Newcastle, ma oggi ha poca importanza. Quel che ha emozionato Anfield è stato il goal di Konatè al rientro dopo la scomparsa del suo caro papà. Non - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.