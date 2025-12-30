Ferguson decisivo all’Olimpico | gol assist e segnali dopo le parole di Gasp

Ferguson si conferma protagonista all’Olimpico, contribuendo con un gol e un assist nella vittoria della Roma contro il Genoa. Dopo le dichiarazioni di Gasp, il giovane attaccante ha dimostrato il suo valore, ricevendo il riconoscimento di MVP. La partita ha mostrato un’ottima prestazione della squadra, con Ferguson tra i più incisivi e decisivi in campo.

La Roma supera il Genoa all’Olimpico grazie a una prestazione convincente e tra i protagonisti c’è Evan Ferguson, eletto poi a fine partita MVP, migliore in campo. L’attaccante irlandese si è distinto segnando un gol da vero centravanti e servendo l’assist per Koné, risultando decisivo per il successo della squadra. La prova di ieri ha mostrato le vere qualità del bomber giallorosso: presenza costante in area, capacità di proteggere il pallone e partecipazione attiva alla manovra offensiva. Il gol, seppur fortuito, conferma il suo fiuto per il gol, mentre l’assist per Koné dimostra una crescente intesa con i compagni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ferguson decisivo all’Olimpico: gol, assist e segnali dopo le parole di Gasp Leggi anche: Wesley e Ferguson in gol: le parole dei due giallorossi dopo la vittoria sulla Cremonese Leggi anche: Gasp duro: "Roma, serve fame di gol. Da Ferguson risposte non positive. Capisco i fischi a Dovbyk" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roma, Ferguson al primo gol in giallorosso: "Lo aspettavo tantissimo" - Una vita, soprattutto per uno che poi di mestiere fa l’attaccante e i gol dovrebbe averli nel Dna. gazzetta.it Roma, dopo il gol con l'Irlanda ora Ferguson vuole una gioia in giallorosso - Evan vive un momento positivo, non solo per quello che ha fatto vedere nelle due prime partite ufficiali giocate in giallorosso (compreso l’assist decisivo per Soulé a Pisa) ma anche per il gol ... gazzetta.it Ferguson si sblocca e porta la Roma in testa, adesso Gasp punta su di lui - Il primo squillo arriva nel gelo di Cremona, in un momento decisivo della partita in cui la Cremonese stava iniziando a far sentire il fiato sul collo alla Roma. sportmediaset.mediaset.it RASSEGNA STAMPA 21/12 Attacco Roma in crisi e mercato obbligato (Il Messaggero) Ferguson non convince Gasp,gennaio decisivo (Gazzetta) Dybala caso aperto, futuro sempre più in bilico (Il Messaggero) #ASRoma #Roma #RassegnaStampa x.com Una Roma devastante all’Olimpico: tre gol in 45 minuti, battuto il Genoa di De Rossi! Soulé la stappa, poi Koné e infine Ferguson: primo tempo da manuale dei giallorossi, prestazione straripante Nel finale la rete di Ekhator a fissare il definitivo 3-1, ma è st - facebook.com facebook

