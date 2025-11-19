La rovesciata di McTominay in Scozia-Danimarca | il gesto tecnico il paragone col Cagliari e la reazione di Sky
Scott McTominay ha realizzato un gol in rovesciata acrobatica al 3? minuto di Scozia-Danimarca, colpendo il pallone di sinistro in piena elevazione. Il gesto tecnico è stato definito “gol dell’anno” dal giornalista Angelo Mangiante (Sky Sport) ed è stato immediatamente paragonato dai tifosi e dalla critica alla rete segnata la scorsa stagione contro il Cagliari. Non è la prima volta che Scott McTominay decide di sfidare la gravità, ma quanto accaduto ad Hampden Park ha un sapore speciale. Nella sfida valida per le qualificazioni (e vinta poi 4-2 dalla Scozia), sono passati appena tre minuti dal fischio d’inizio quando il centrocampista del Napoli ha deciso di sbloccare lo scontro diretto contro la Danimarca nel modo più spettacolare possibile. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Secondo @xGPhilosophy, l'Expected Goals sulla rovesciata di McTominay alla Danimarca era di 0.02 Vai su X
McTominay come Bale, ha segnato uno dei gol più belli nella storia del calcio scozzese (Telegraph) "Con la sua rovesciata ha dato il tono ad una delle serate più folli della storia scozzese. Come Bale nella finale di Champions del 2018" https://www.ilnapolista - facebook.com Vai su Facebook
McTominay, in Scozia-Danimarca il gol è da leggenda: il video allo Sky Sport Skill. VIDEO - Nello spettacolare scenario di Hampden Park, nello scontro diretto per l'accesso ai Mondiali, McTominay si carica sulle spalle la Scozia e contro la Danimarca segna un gol straordinario: al 3' padroni ... Lo riporta sport.sky.it
Rovesciata McTominay e 4 reti alla Danimarca: Scozia al Mondiale - McTominay firma una rovesciata memorabile e si candida al Premio Puskas 2025 in una notte che riporta la Scozia ai Mondiali dopo 28 anni. europacalcio.it scrive
McTominay, il labiale dopo il gol-rovesciata in Scozia-Danimarca: «Dov'è mia madre» - 2 qualificandosi al Mondiale 2026 senza passare dagli spareggi ... Scrive msn.com