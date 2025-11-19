La rovesciata di McTominay in Scozia-Danimarca | il gesto tecnico il paragone col Cagliari e la reazione di Sky

Scott McTominay ha realizzato un gol in rovesciata acrobatica al 3? minuto di Scozia-Danimarca, colpendo il pallone di sinistro in piena elevazione. Il gesto tecnico è stato definito “gol dell’anno” dal giornalista Angelo Mangiante (Sky Sport) ed è stato immediatamente paragonato dai tifosi e dalla critica alla rete segnata la scorsa stagione contro il Cagliari. Non è la prima volta che Scott McTominay decide di sfidare la gravità, ma quanto accaduto ad Hampden Park ha un sapore speciale. Nella sfida valida per le qualificazioni (e vinta poi 4-2 dalla Scozia), sono passati appena tre minuti dal fischio d’inizio quando il centrocampista del Napoli ha deciso di sbloccare lo scontro diretto contro la Danimarca nel modo più spettacolare possibile. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

