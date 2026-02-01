Juventus Spalletti sul mercato Si va di possibilità

Luciano Spalletti, in conferenza stampa prima della partita contro il Parma, ha toccato anche il tema del mercato della Juventus. Il tecnico ha detto che si va di possibilità, lasciando aperte diverse opzioni per la squadra. Non ha voluto entrare nei dettagli, ma ha confermato che la società sta valutando vari profili per rafforzare la rosa. La partita si avvicina, e l’attenzione resta alta anche sulle mosse di mercato dei bianconeri.

Le parole di Spalletti sul mercato Nella conferenza stampa prima della sfida contro il Parma, Luciano Spalletti ha parlato del mercato della Juventus. “Il mercato spetta alla società, io ho un ruolo differente. Se c’è la possibilità di aiutare la squadra lo faremo, ma ciò non incide sul modo in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti sul mercato “Si va di possibilità” Approfondimenti su Juventus Parma Napoli-Juventus, prima sul campo e poi sul mercato: Conte e Spalletti si sfidano per tre obiettivi Juventus: Spalletti sul mercato Durante la conferenza stampa del 16 gennaio 2026, Luciano Spalletti ha affrontato il tema del mercato in vista della trasferta di Cagliari, in programma domenica 18 gennaio alle 20:45. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ Ultime notizie su Juventus Parma Argomenti discussi: Spalletti: 'Monaco ha individualità di livello top. Giocherà Openda'; Juventus, Spalletti si sfoga su David: Ha brontolato?. Poi vuota il sacco su mercato e Osimhen; Spalletti: Allenamento invisibile, Yildiz alieno e cuore Adzic, vi spiego. Su Kolo Muani e mercato...; Spalletti regala 64 milioni alla Juve, spazio per due colpi e via in tre. Juventus, Spalletti ‘aspetta’ il colpo di mercato e spera in Kolo Muani: Siamo tutti d’accordoLe dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: gli ultimi aggiornamenti in casa Juve in vista della trasferta di Parma ... calciomercato.it Non solo Yildiz e Spalletti: cinque rinnovi alla Juve, ma c’è anche un addio | CMLa Juventus sta lavorando su diversi rinnovi di contratto: alla fine del mercato di gennaio, si entrerà nel vivo delle trattative ... calciomercato.it Mirko Nicolino. . La vigilia di #parma vs #juventus: #spalletti parla chiaro, la probabile formazione bianconera e le ultime di #mercato - facebook.com facebook #Parma- #Juventus, i convocati di Spalletti: c’è #JoaoMario x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.