Napoli-Juventus prima sul campo e poi sul mercato | Conte e Spalletti si sfidano per tre obiettivi

Domani sera Napoli e Juventus si daranno battaglia al Maradona per una sfida che non è mai come le altre. A rendere tutto ancor più intenso ci sarà poi anche il ritorno di Luciano Spalletti, per la prima volta al Maradona da avversario dopo il magico Scudetto del 2023. Insomma, un match che non ha bisogno di presentazione e che presto potrebbe allargarsi anche al mercato: i due club, infatti, sono pronti a sfidarsi per ben tre obiettivi in comune. Napoli-Juventus anche sul mercato: nel mirino Mendoza, Tiago Gabriel e Muharemovic. Con gennaio alle porte, i club di Serie A si stanno guardando intorno per trovare delle giuste occasioni che possano andare a rinforzare i propri organici.

