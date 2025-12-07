Juventus Cesena Under 16 2-0 LIVE | Rolando raddoppia con un gol meraviglioso da fuori!

di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver ottenuto la decima vittoria di fila contro il Parma, ospita il Cesena per proseguire la sua striscia vincente, nella gara valevole per l’undicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 16 2-0: sintesi e moviola. 60? Ha alzato i ritmi ora la squadra di Gridel, una mazzata per il Cesena il gol preso 55? GOL DELLA JUVE- Sassata dalla distanza del neoentrato Rolando che si spegne sotto il sette: rete magnifica la sua 52? Doppio cambio per Gridel, entrano Salvai e Rolando 51? Fallo di Ghiotto, furbata del difensore per fermare un contropiede 48? Una chance per Pamé- Il suo sinistro su cross morbido di Samà viene murato sul più bello 41? Nessun cambio per mister Gridel INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? Pochissimo al termine del primo tempo, si attende solo il fischio del direttore di gara 37? Ancora un angolo per i bianconeri, alla ricerca del secondo gol la squadra di mister Gridel 33? GOL DI PAME’- Giocatona di Samà a centrocampo, servizio per Pipitò che vede largo Pamé: il nove si accentra a calcia col sinistro a giro e segna! 30? Mosso ci prova- Mazzotta riceve e calcia, un rimpallo favorisce Mosso che calcia di prima ma non azzecca la misura del destro: sarebbe stato un gol pazzesco 22? Qualche tensione per un fallo nella trequarti offensiva del Cesena 20? Regna l’equilibrio in questa prima fase del primo tempo 15? Ottima azione del Cesena, angolo guadagnato dagli ospiti 7? Bello spunto di Pipitò, intervento duro ma regolare nei suoi confronti 5? Prime percussioni per la squadra di Gridel, ancora regna l’equilibrio 1? Fischio d’inizio del match Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

