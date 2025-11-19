CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Miracolo di Peyraud-Magnin dopo un colpo di testa di Heaps. 66? Thomas con il piatto sbaglia il tiro che poteva valere la quarta rete. 64? Fuori Chawinga e Hegerberg, dentro Brand e Katoto nel Lione. 62? Pronti altri cambi per il Lione. 60? Gol del Lione, Chawinga accorcia le distanze con un sinistro sul secondo palo, Juventus-Lione 3-1. 58? Juventus che prova a rialzare il baricentro di gioco. 56? Renard di testa non trova la porta a seguito di un corner. 54? Spinge forte il Lione ora. 52? Diani con il piatto non trova la porta da buona posizione. 50? Fuori Yohannes e Tarciene, dentro Shrader e Sombath nel Lione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Lione 3-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Chawinga accorcia le distanze!