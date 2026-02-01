Juventus Sassuolo Under 15 0-0 LIVE | gli ospiti più coraggiosi in questo avvio

Questa mattina i ragazzi dell’Under 15 della Juventus e del Sassuolo si sono affrontati sul campo in una partita senza gol. La sfida, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526, è stata molto combattuta. Da entrambe le parti, i giovani hanno dimostrato coraggio e determinazione, anche se alla fine il risultato è rimasto sullo 0-0. Nessuno dei due ha saputo trovare la rete, ma il match è stato vivace e pieno di occasioni.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 10? Gestisce male questo possesso Laurenti, sarà rimessa per gli emiliani 6? Prime fasi di studio tra le due squadre 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 15 0-0 LIVE: gli ospiti più coraggiosi in questo avvio Approfondimenti su Juventus Sassuolo U15 Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus e Sassuolo Under 15, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. Juventus Virtus Entella Under 15 2-0 LIVE: Ravecca sale in cattedra, ospiti pericolosi La partita tra Juventus e Virtus Entella Under 15, valida per la quattordicesima giornata del campionato 202526, si è conclusa con un risultato di 2-0 in favore dei bianconeri. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Juventus Sassuolo U15 Argomenti discussi: Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Biglietti Juventus - Sassuolo | Serie A 2025-2026; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Under 15: Lazio-Empoli. Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Juventus Under 15, ufficiale il nuovo rinforzo per la trequarti: Dulea è un nuovo giocatore dei bianconeri. Il focusJuventus Under 15, dopo settimane di prova ora arriva anche l’ufficialità: Teodor Dulea è un nuovo calciatore bianconero, il terzo innesto per Pecorari in questa sessione invernale. Le ultime Lo aveva ... juventusnews24.com Canzi presenta la gara col Sassuolo Le parole del tecnico della Juventus Women - facebook.com facebook Accordo a un passo tra #Juventus e #Sassuolo per il prestito di #PedroFelipe: ci sarà un diritto di riscatto in favore dei neroverdi e una recompra in favore dei bianconeri. I due club stanno trattando sulle cifre di riscatto e recompra @Spazio_J x.com

