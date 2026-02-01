Juventus Sassuolo Under 15 0-0 LIVE | gli ospiti più coraggiosi in questo avvio

Da juventusnews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i ragazzi dell’Under 15 della Juventus e del Sassuolo si sono affrontati sul campo in una partita senza gol. La sfida, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526, è stata molto combattuta. Da entrambe le parti, i giovani hanno dimostrato coraggio e determinazione, anche se alla fine il risultato è rimasto sullo 0-0. Nessuno dei due ha saputo trovare la rete, ma il match è stato vivace e pieno di occasioni.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 10? Gestisce male questo possesso Laurenti, sarà rimessa per gli emiliani 6? Prime fasi di studio tra le due squadre 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus sassuolo under 15 0 0 live gli ospiti pi249 coraggiosi in questo avvio

© Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 15 0-0 LIVE: gli ospiti più coraggiosi in questo avvio

Approfondimenti su Juventus Sassuolo U15

Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus e Sassuolo Under 15, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526.

Juventus Virtus Entella Under 15 2-0 LIVE: Ravecca sale in cattedra, ospiti pericolosi

La partita tra Juventus e Virtus Entella Under 15, valida per la quattordicesima giornata del campionato 202526, si è conclusa con un risultato di 2-0 in favore dei bianconeri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juventus Sassuolo U15

Argomenti discussi: Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Biglietti Juventus - Sassuolo | Serie A 2025-2026; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Under 15: Lazio-Empoli.

juventus sassuolo under 15Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com

juventus sassuolo under 15Juventus Under 15, ufficiale il nuovo rinforzo per la trequarti: Dulea è un nuovo giocatore dei bianconeri. Il focusJuventus Under 15, dopo settimane di prova ora arriva anche l’ufficialità: Teodor Dulea è un nuovo calciatore bianconero, il terzo innesto per Pecorari in questa sessione invernale. Le ultime Lo aveva ... juventusnews24.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.