Juventus Virtus Entella Under 15 2-0 LIVE | Ravecca sale in cattedra ospiti pericolosi

La partita tra Juventus e Virtus Entella Under 15, valida per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26, si è conclusa con un risultato di 2-0 in favore dei bianconeri. Ravecca si è distinto come protagonista della partita, mentre gli ospiti hanno mostrato segnali di pericolosità. Di seguito, la sintesi, il tabellino e la cronaca live dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto la prima vittoria del 2026 a Pisa, ospita la Virtus Entella nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 15: 2-0 sintesi e moviola. 36? VACCARELLA SFIORA IL GOL- Punizione precisa del 5 bianconero, Sossa ne controlla però l'uscita e svanisce l'azione 30? MORETTI ANCORA DECISIVO- Salisci ha spazio sulla destra, penetra e mette al centro forte.

