Juventus Everton chiude su Beto | sondaggio respinto

La Juventus aveva puntato Beto come nuovo centravanti, ma l’Everton ha detto no. La trattativa si complica e ora i bianconeri devono cercare altre soluzioni. La richiesta dei Toffees non ha trovato riscontro positivo e il club italiano dovrà ripiegare su altri nomi.

Si complica la corsa della Juventus a un nuovo centravanti. Nelle ultime ore il club bianconero ha incassato il no secco dell'Everton per Beto. Il sondaggio esplorativo è stato respinto: i Toffees non intendono privarsi dell'attaccante, ritenuto centrale anche per mancanza di alternative in rosa. A rafforzare la posizione del club inglese pesa il momento del giocatore, reduce dal gol del pareggio contro il Brighton. Per aprire a una cessione sarebbe servita un'offerta economica fuori mercato, scenario mai preso in considerazione dalla Juventus, orientata su una soluzione in prestito. Il nome di Beto si aggiunge così alla lista di piste monitorate in Premier League senza esito positivo.

