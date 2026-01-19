partita che ci lascia molto amaro in bocca

Dopo quasi un anno, il Piacenza ha conquistato una vittoria all’Eurosuole Forum, interrompendo una lunga serie di successi casalinghi per la nostra squadra. L’ultima sconfitta in casa risaliva al 25 febbraio 2024, rendendo questa partita particolarmente deludente per i tifosi. Un risultato che lascia amaro in bocca e invita a riflettere sulle prossime sfide da affrontare con rinnovato impegno.

Era dal 25 febbraio 2024 che una rivale ( Piacenza ) non riusciva ad espugnare l’ Eurosuole Forum in gare di regular season. L’unico blitz di questo turno peraltro, con la Lube ora a 4 punti dal quarto posto dove è salita Piacenza scavalcando Modena. Al palas finisce con qualche fischio a Ben Tara che sbeffeggia i tifosi di casa e i supporters umbri a sfottere con il coro "Tutti a Bologna", la sede della Final Four di Coppa Italia 2026 che sarà senza la Lube. Poca la voglia di parlare in casa biancorossa. Così capitan Balaso: "Perugia ha giocato una gran partita nella fase del muro-difesa, riuscendo sempre a contrattaccare con grande efficacia e continuità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

