Confortevoli e al tempo stesso super cool i jeans con elastico in vita si impongono come tendenza denim dell' Inverno 2025 2026

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C omodità e stile senza compromessi. Tra i binomi fashion degli ultimi tempi, quello che fonde la coolness di un paio di jeans e la comodità di un pantalone sportivo è sicuramente tra i più riusciti. I jeans con l’elastico in vita, conosciuti oggi anche come “track jeans”, sono la tendenza denim che segue dolcemente le linee del corpo, non costringe e valorizza ogni fisicità. Come abbinare i jeans neri: 5 outfit per un’eleganza effortless X Leggi anche › Come nei ’90, e anche meglio. 5 look con i jeans neri da provare ora Il punto di forza di questo modello? La coulisse, dettaglio sporty che sostituisce la classica zip rigida e rende il capo subito più confortevole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

