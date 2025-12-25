C omodità e stile senza compromessi. Tra i binomi fashion degli ultimi tempi, quello che fonde la coolness di un paio di jeans e la comodità di un pantalone sportivo è sicuramente tra i più riusciti. I jeans con l’elastico in vita, conosciuti oggi anche come “track jeans”, sono la tendenza denim che segue dolcemente le linee del corpo, non costringe e valorizza ogni fisicità. Come abbinare i jeans neri: 5 outfit per un’eleganza effortless X Leggi anche › Come nei ’90, e anche meglio. 5 look con i jeans neri da provare ora Il punto di forza di questo modello? La coulisse, dettaglio sporty che sostituisce la classica zip rigida e rende il capo subito più confortevole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Confortevoli e al tempo stesso super cool, i jeans con elastico in vita si impongono come tendenza denim dell'Inverno 2025/2026

Leggi anche: Jeans baggy: tendenza denim dal look comfy elegante, come indossarli?

Leggi anche: Da "sfigato" a super cool. Il piumino leggero conquista l’inverno con 100 grammi (di puro stile)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bianca Guaccero docet. Il capo-tendenza dell’inverno è una giacca furry dal viola sofisticato ed elegante; Comode, fashion e cool: le sneaker preferite di Hailey Bieber sono le scarpe che ossessioneranno il nostro 2026.

Quest’anno vi auguriamo tempo. Tempo per rallentare, per ascoltarvi, per dedicarvi piccoli gesti che fanno stare bene. Che le feste siano sincere, gentili, confortevoli. Come la bellezza che scegliete ogni giorno. Da parte di tutto il team Phitofilos tanti auguri di - facebook.com facebook