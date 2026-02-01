Israele apre temporaneamente Rafah per test operativi tensioni rimangono alte nella zona

Israele ha riaperto per alcune ore il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto. L’obiettivo è fare test tecnici, ma la tensione nella zona resta alta. I combattimenti tra israeliani e palestinesi continuano, e le persone nei dintorni sono ancora in allerta. La situazione resta instabile e difficile da prevedere.

Israele ha riaperto temporaneamente il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, per effettuare prove tecniche di funzionamento. L'apertura, avvenuta il 1° febbraio 2026, segna il primo contatto diretto tra Gaza e il mondo esterno dopo un blocco di oltre diciotto mesi, iniziato nel maggio 2024. Il valico, chiuso per motivi di sicurezza e strategia militare, è stato riconfigurato per consentire l'ingresso di carichi umanitari, in previsione di un'operazione di consegna di aiuti che dovrebbe avviarsi ufficialmente il 2 febbraio. L'iniziativa è stata annunciata da fonti israeliane come parte di un piano più ampio per monitorare la capacità logistica del passaggio, valutare i rischi legati al traffico di persone e beni, e preparare il terreno a un'apertura più stabile e regolare.

