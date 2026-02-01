Israele ha deciso di aprire parzialmente il valico di Rafah, il passaggio più importante tra Gaza e l’Egitto. La decisione arriva dopo mesi di chiusura e sotto pressione delle organizzazioni umanitarie. La riapertura, anche se limitata, rischia di scatenare nuovi scontri e peggiorare la crisi umanitaria nel campo profughi. Le tensioni restano alte e la situazione continua a essere molto fragile.

Israele ha avviato la riapertura parziale del valico di Rafah, il principale passaggio tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, dopo mesi di chiusura e pressioni da parte delle organizzazioni umanitarie. L’apertura, iniziata in via sperimentale il 1° febbraio 2026, è limitata al transito di persone ferite che necessitano di cure in ospedali egiziani. Il valico, controllato dalle forze israeliane dal maggio 2024, rappresenta un’arteria vitale per il flusso di aiuti umanitari e per la possibilità di evacuazione dei civili. La decisione arriva in un contesto di crescente tensione e instabilità, con nuovi attacchi israeliani che hanno provocato un nuovo bilancio drammatico: oltre trenta morti in diverse zone di Gaza, tra cui almeno sette bambini, secondo i dati raccolti da organizzazioni locali e internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Israele apre parzialmente il valico di Rafah, allarmi per nuovi scontri e crisi umanitaria nel campo profughi.

