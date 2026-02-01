Iran il legale di Erfan Soltani | E’ stato rilasciato su cauzione
E’ stato rilasciato su cauzione Erfan Soltani, il giovane manifestante di 26 anni arrestato alcuni giorni fa a Fardis, vicino Teheran. La sua famiglia ha confermato che il ragazzo è stato liberato, dopo una breve detenzione legata alle proteste contro il regime.
(Adnkronos) – E’ stato rilasciato su cauzione Erfan Soltani, il manifestante 26enne arrestato nei giorni scorsi a Fardis, vicino Teheran, durante la repressione violenta delle proteste contro il regime. Lo ha reso noto il suo legale. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia – smentita dalla giustizia iraniana – che il giovane sarebbe stato giustiziato dopo essere stato condannato a morte. Il giovane “è stato rilasciato ieri e ha ricevuto tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare”, ha detto l’avvocato Amir Mousakhani, precisando che per il suo rilascio è stata pagata una cauzione di circa 12mila euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
